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Законопроект о новой должности Медведева пройдет второе чтение 22 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по безопасности и борьбе с коррупцией рекомендовал палате 22 января рассмотреть по втором чтении президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России. Об этом сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

Документ прошел первое чтение 21 января в середине дня. К 17:00 этого же дня никаких поправок и замечаний к нему не поступило. Поэтому комитет считает возможным рассмотреть его во втором чтении уже в среду.

16 января президент Владимир Путин подписал указ о создании должности зампреда Совбеза и назначил на нее Дмитрия Медведева.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Он объяснил это решение тем, что в послании Федеральному собранию Путин изложил поправки в Конституцию и что президенту ничто, в том числе "фактор правительства" не должно мешать реализовать задуманное. Тогда же Путин пообещал назначить Медведева на специально созданную должность в Совбезе. Сам президент является председателем Совета безопасности.

17 января президент внес в Госдуму законопроект о введении этой должности.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.

Дмитрий Медведев Совбез Владимир Путин Василия Пискарев Госдума

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