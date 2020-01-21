Законопроект о новой должности Медведева пройдет второе чтение 22 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по безопасности и борьбе с коррупцией рекомендовал палате 22 января рассмотреть по втором чтении президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России. Об этом сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

Документ прошел первое чтение 21 января в середине дня. К 17:00 этого же дня никаких поправок и замечаний к нему не поступило. Поэтому комитет считает возможным рассмотреть его во втором чтении уже в среду.

16 января президент Владимир Путин подписал указ о создании должности зампреда Совбеза и назначил на нее Дмитрия Медведева.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Он объяснил это решение тем, что в послании Федеральному собранию Путин изложил поправки в Конституцию и что президенту ничто, в том числе "фактор правительства" не должно мешать реализовать задуманное. Тогда же Путин пообещал назначить Медведева на специально созданную должность в Совбезе. Сам президент является председателем Совета безопасности.

17 января президент внес в Госдуму законопроект о введении этой должности.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя СБ РФ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.