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Роспотребнадзор заверил в способности лабораторий выявлять коронавирус на ранних стадиях

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заверили, что у всех лабораторий Центров гигиены и эпидемиологии есть возможности для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек.

По данным федеральной службы, ученые ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора менее чем за семь дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса разработали средства для лабораторной диагностики нового патогена. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), преимущества которого в широкой распространенности, возможности обнаруживать единичные копии вирусов и получить результат в срок от двух до четырех часов. Для анализа достаточно образца из носоглотки пациента.

В Роспотребнадзоре рассказали, что разработаны два независимых средства для диагностики. "Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться, как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания - "тяжелый острый респираторный синдром" (ТОРС или SARS), также известного как "атипичная пневмония"", - говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 21 января в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в Китае (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), два в Таиланде, по одному в Японии и Южной Корее. По данным СМИ, от вируса умерли шесть человек. Вирус передается от человека к человеку.

Хроника 09 – 21 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор

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