"Татнефть" подтвердила подготовку сделки с Зимбабве по обмену алмазов на горючее

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Татнефть" работает над поставками топлива в Зимбабве в рамках сделки по обмену алмазов на горючее с участием "АЛРОСА". Об этом сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума в Давосе глава "Татнефти" Наиль Маганов.

"Мы занимаемся этой темой. Эта коммерчески длинная схема. Я хочу сказать, что это история реальная... Я знаю, что поставка топлива реальна", - сказал он.

Он не уточнил детали, отметив, что этим занимается торговый блок "Татнефти".

В ноябре об этой сделке сообщило зимбабвийское издание Business Times. Оно оценило сделку в $1,4 млрд. "АЛРОСА" отрицала участие в этой схеме.