Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:11

В Думу внесли законопроект о праве многодетных мужчин досрочно выйти на пенсию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госсовет Республики Удмуртия внес в Госдуму законопроект, позволяющий многодетным мужчинам досрочно выйти на пенсию.

"Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в пояснительной записке к документу (887383-7), размещенному в базе законодательной деятельности Госдумы в среду.

Пенсионная реформа

В настоящий момент право досрочного выхода на пенсию имеют три категории граждан: безработные предпенсионного возраста, люди с высоким стажем (женщины со стажем не менее 37 лет и не младше 55 лет, мужчины со стажем не менее 42 лет и не младше 60 лет) и женщины с тремя и более детьми. Законопроект предполагает добавление многодетных мужчин в третью категорию, то есть при наличии в семье трех детей они смогут выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми - на четыре года раньше.

Пакет законов о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин, был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 октября 2018 года. Пенсионный возраст будет повышаться поэтапно - на полгода каждый год, пока не достигнет в 2028 году 60 лет для женщин и 65 - для мужчин.

Удмуртия Госдума

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 22 января

Роскомнадзор направил Facebook и Twitter запросы о локализации баз данных

Новый коронавирус в Китае

У гражданина КНР, госпитализированного из "Пулково", не обнаружили коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В "Пулково" дезинфицировали лайнер из КНР, на котором прилетел заболевший пассажир

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ
Дело Михаила Абызова

Суд оставил экс-министра Абызова в СИЗО до конца марта

Новый коронавирус в Китае

Два пассажира рейса из Шанхая попали в больницу Петербурга с подозрением на ОРВИ

Два пассажира рейса из Шанхая попали в больницу Петербурга с подозрением на ОРВИ
Новый коронавирус в Китае

Прилетевшего из КНР россиянина отправили в инфекционную больницу Петербурга

Прилетевшего из КНР россиянина отправили в инфекционную больницу Петербурга
Изменение Конституции

"Справедливая Россия" подготовила поправку в Конституцию о государственной идеологии

"Справедливая Россия" подготовила поправку в Конституцию о государственной идеологии
Новый коронавирус в Китае

Россия начала разработку вакцины от нового коронавируса из Китая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');