В Думу внесли законопроект о праве многодетных мужчин досрочно выйти на пенсию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госсовет Республики Удмуртия внес в Госдуму законопроект, позволяющий многодетным мужчинам досрочно выйти на пенсию.

"Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в пояснительной записке к документу (887383-7), размещенному в базе законодательной деятельности Госдумы в среду.

В настоящий момент право досрочного выхода на пенсию имеют три категории граждан: безработные предпенсионного возраста, люди с высоким стажем (женщины со стажем не менее 37 лет и не младше 55 лет, мужчины со стажем не менее 42 лет и не младше 60 лет) и женщины с тремя и более детьми. Законопроект предполагает добавление многодетных мужчин в третью категорию, то есть при наличии в семье трех детей они смогут выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми - на четыре года раньше.

Пакет законов о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин, был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 октября 2018 года. Пенсионный возраст будет повышаться поэтапно - на полгода каждый год, пока не достигнет в 2028 году 60 лет для женщин и 65 - для мужчин.