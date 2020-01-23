Москалькова летом посетит россиянина Винника в греческой тюрьме

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова не планирует специального посещения обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации Александр Винника, заключённого в греческой тюрьме.

"Я буду посещать Грецию в этом году, планирую летом. И если к этому времени не разрешится вопрос, то я, конечно, обязательно встречусь непосредственно с Александром", - сказала Москалькова журналистам в четверг.

"Александр Винник на постоянной связи с нашим консульством, и (я - ИФ) получаю информацию от консула, непосредственно от его адвоката - у меня есть полная информация", - добавила она.

Уполномоченный поблагодарила греческого омбудсмена Андреаса Поттакиса за то, что он всегда откликается на ее просьбы об оказании помощи.

Ранее Москалькова попросила Поттакиса обеспечить соблюдение прав Винника, который уже более 2,5 лет находится в Греции в заключении.

"Винник содержится в учреждениях пенитенциарной системы Греции уже более 30 месяцев, что ставит под серьезное сомнение исполнение компетентными органами Греческой Республики положений Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок", - отметила Москалькова в обращении, распространенном ее пресс-службой 17 января.

Она отмечает со ссылкой на СМИ, что Винник держит голодовку уже 28 дней, его право на ежедневную прогулку нарушается, у него есть проблемы с получением юридической помощи, его жена серьезно больна. "При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние Винника критическое. В этой связи, уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к вам с настоятельной просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника", - отметила омбудсмен.

Обвинения в США и Франции

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения. Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции.

Во Франции россиянину, по словам его адвоката, вменяется отмывание денег и мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем возвращал их за деньги. Потерпевшими по делу признаны 5,7 тыс. человек по всему миру, из которых только 100 - граждане Франции.

Сам Винник, по словам адвоката, считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям ни в США, ни во Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.

В начале апреля этого года греческий суд отказался освободить Винника из-под стражи, хотя сроки предварительного заключения значительно превысили определенные конституцией Греции 18 месяцев.