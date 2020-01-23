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Москалькова летом посетит россиянина Винника в греческой тюрьме

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова не планирует специального посещения обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации Александр Винника, заключённого в греческой тюрьме.

"Я буду посещать Грецию в этом году, планирую летом. И если к этому времени не разрешится вопрос, то я, конечно, обязательно встречусь непосредственно с Александром", - сказала Москалькова журналистам в четверг.

"Александр Винник на постоянной связи с нашим консульством, и (я - ИФ) получаю информацию от консула, непосредственно от его адвоката - у меня есть полная информация", - добавила она.

Уполномоченный поблагодарила греческого омбудсмена Андреаса Поттакиса за то, что он всегда откликается на ее просьбы об оказании помощи.

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Ранее Москалькова попросила Поттакиса обеспечить соблюдение прав Винника, который уже более 2,5 лет находится в Греции в заключении.

"Винник содержится в учреждениях пенитенциарной системы Греции уже более 30 месяцев, что ставит под серьезное сомнение исполнение компетентными органами Греческой Республики положений Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок", - отметила Москалькова в обращении, распространенном ее пресс-службой 17 января.

Она отмечает со ссылкой на СМИ, что Винник держит голодовку уже 28 дней, его право на ежедневную прогулку нарушается, у него есть проблемы с получением юридической помощи, его жена серьезно больна. "При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние Винника критическое. В этой связи, уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к вам с настоятельной просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника", - отметила омбудсмен.

Обвинения в США и Франции

Власти Греции в июле 2017 года задержали Винника по запросу США, где его подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения. Позже греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции.

Во Франции россиянину, по словам его адвоката, вменяется отмывание денег и мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем возвращал их за деньги. Потерпевшими по делу признаны 5,7 тыс. человек по всему миру, из которых только 100 - граждане Франции.

Сам Винник, по словам адвоката, считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям ни в США, ни во Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют.

В начале апреля этого года греческий суд отказался освободить Винника из-под стражи, хотя сроки предварительного заключения значительно превысили определенные конституцией Греции 18 месяцев.

Татьяна Москалькова Греция Александр Винник

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