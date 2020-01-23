КС РФ не принял жалобу на изъятие государством 8 млрд рублей у сестры полковника Захарченко

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ не принял жалобу Владимира Разгонова на изъятие из квартиры его жены Ирины денег и ценностей во время обысков по делу ее брата полковника Дмитрия Захарченко. Отказное определение суда опубликовано в четверг на сайте КС РФ.

Как следует из документа, Разгонов оспаривал конституционность положений федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам", а также ряд положений Гражданского процессуального кодекса, связанных с порядком апелляции в суде.

Согласно материалам жалобы, по решению суда от 1 декабря 2017 года по иску генпрокурора РФ в доход государства были обращены деньги, изъятые при обыске из квартиры, зарегистрированной ну супругу Разгонова Ирину. Суд выяснил, что эти деньги принадлежат лицу (Захарченко - ИФ), за расходами которого осуществлялся контроль в соответствии с оспариваемым ФЗ, и законность их получения не подтверждена.

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу Разгонова - без рассмотрения. Так, суд апелляционной инстанции указал, что решением суда первой инстанции не разрешался вопрос о правах и обязанностях Разгонова, поскольку ни одного доказательства того, что деньги, изъятые из квартиры его жены, являются общим имуществом супругов, не представлено, тогда как как их совокупный доход не позволял им иметь такое имущество. В передаче жалоб Разгонова в суды кассационной инстанции было отказано.

Разгонов счел, что оспариваемые им положения федерального закона и ГПК противоречат Конституции, поскольку позволяют вне установленной законом процедуры признавать человека, за расходами которого установлен контроль, "фактическим обладателем (владельцем)" имущества третьих лиц, не являющихся его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми, и обращать имущество, принадлежащее этим лицам на праве собственности, в доход РФ".

Кроме того, оспариваемые положения, считает заявитель, позволяют суду апелляционной инстанции произвольно, в отсутствие каких-либо нормативных критериев разрешать вопрос о том, затронуты ли решением суда первой инстанции права и обязанности лица, не привлеченного к участию в деле, не направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции и оставлять без рассмотрения апелляционную жалобу указанного лица.

Конституционный суд не нашел оснований для принятия жалобы, отметив, что проверка законности и обоснованности вынесенных по конкретному делу правоприменительных решений, в том числе, с точки зрения правильности установления и исследования фактических обстоятельств, не относится к компетенции КС.

Миллионы и слитки в квартире сестры

При обыске у сестры Захарченко Ирины Разгоновой в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве в сентябре 2016 года были обнаружены более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов. Свидетель, выступивший на процессе по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества близких Захарченко, заявил в ноябре 2017 года, что миллиарды, обнаруженные в квартире сестры полковника, принадлежат бизнесмену Владимиру Левину. Разгонов заявлял, что его супруга не знает, откуда в ее квартире оказались деньги и ценности.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей. Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Он осужден на 12,5 лет колонии, ему также назначен штраф 117 млн 990 тыс. рублей - в 40-кратном размере суммы полученной им взятки.

Его отец был осужден на 3 года и 9 месяцев и оштрафован на 800 тысяч рублей. Следствие вменило ему растрату порядка 4 млн рублей банка "Московское ипотечное агентство".