Стая бродячих собак покусала ребенка в Бурятии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело о халатности в связи с нападением стаи бродячих собак на школьника, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем в четверг в Улан-Удэ девятилетний мальчик вышел из дома и пошел в магазин. "Через несколько метров возле одного из подъездов многоэтажного дома на него напала свора бродячих собак. Их укусами ребенку причинены многочисленные раны", - говорится в пресс-релизе.

Одна из жительниц дома услышала лай и крики, выбежала с матерью на улицу. С помощью проходившего мимо молодого человека они отогнали собак от мальчика, ему вызвали неотложку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Согласно закону, органы госвласти и местного самоуправления должны регулировать численность безнадзорных животных. Однако, по мнению следствия, растущее количество бродячих собак и нападения указывают, что чиновники выполняют свои обязанности ненадлежащим образом.