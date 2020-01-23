Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:25

Стая бродячих собак покусала ребенка в Бурятии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело о халатности в связи с нападением стаи бродячих собак на школьника, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем в четверг в Улан-Удэ девятилетний мальчик вышел из дома и пошел в магазин. "Через несколько метров возле одного из подъездов многоэтажного дома на него напала свора бродячих собак. Их укусами ребенку причинены многочисленные раны", - говорится в пресс-релизе.

Одна из жительниц дома услышала лай и крики, выбежала с матерью на улицу. С помощью проходившего мимо молодого человека они отогнали собак от мальчика, ему вызвали неотложку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Согласно закону, органы госвласти и местного самоуправления должны регулировать численность безнадзорных животных. Однако, по мнению следствия, растущее количество бродячих собак и нападения указывают, что чиновники выполняют свои обязанности ненадлежащим образом.

Бурятия

Новости

"Радио Свобода" решило зарегистрироваться в России по закону о СМИ-иноагентах

"Радио Свобода" решило зарегистрироваться в России по закону о СМИ-иноагентах
Новый коронавирус в Китае

Российские туристы забеспокоились из-за китайского вируса

Изменение Конституции

Клишас рассказал о неожиданном предложении по изменению Конституции

Россияне назвали пять лучших вузов страны

Россияне назвали пять лучших вузов страны

Александровское подворье не получало уведомлений о переходе в собственность России

Ученики школы в закрытом городе Челябинской области готовили взрыв в столовой

Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Осужденная в РФ Иссахар не стала подавать Путину прошение о помиловании

Изменение Конституции

Памфилова предложила специальный термин для голосования по поправкам в Конституцию

Памфилова предложила специальный термин для голосования по поправкам в Конституцию

В "Шереметьево" пока не отменили пятничный рейс из Уханя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');