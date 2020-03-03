Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

В Красноярском крае возбуждено третье дело о нападении собак на людей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на четырехлетнюю девочку в Ачинске. Ребенка укусили в лицо, он получил легкий вред здоровью. Дело возбуждено о халатности, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

На девочку напали 26 января, когда она с десятилетним братом гуляла на улице Красноармейская.

Следователи опросили чиновников администрации Ачинска, ответственных за ситуацию с безнадзорными животными. В организации, которая получила подряд на отлов собак, изъята документация.

Ранее в феврале в Красноярске по разным адресам нашли погибших мужчину и женщину со следами собачьих укусов. По фактам были возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности.

28 февраля власти Красноярска ввели режим ЧС в отдельных районах города в связи с жалобами жителей на агрессивных бродячих собак. Мэрия это решение связала со вступлением в силу нового закона об ответственном обращении с животными. По делу о халатности помещен под домашний арест руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк.

В Якутске в связи со вступлением того же закона начали обсуждать введение налога на владельцев собак. Чиновники объяснили, что закон обязывает их стерилизовать и водворить в приюты бездомных животных, но в городском бюджете на это нет денег.

Ачинск Красноярский край СКР Красноярск

Новости по теме

Новости

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Эпидемия коронавируса

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

В Крыму обмелели водохранилища

В Крыму обмелели водохранилища

Бывший глава "Компании Усть-Луга" Израйлит переведен под домашний арест

Экс-глава Минобрнауки Котюков вернулся в Минфин на пост замминистра

Изменение Конституции

В Конституцию предложили поправку о "федеральных территориях" с особой структурой власти

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');