В Красноярском крае возбуждено третье дело о нападении собак на людей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на четырехлетнюю девочку в Ачинске. Ребенка укусили в лицо, он получил легкий вред здоровью. Дело возбуждено о халатности, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

На девочку напали 26 января, когда она с десятилетним братом гуляла на улице Красноармейская.

Следователи опросили чиновников администрации Ачинска, ответственных за ситуацию с безнадзорными животными. В организации, которая получила подряд на отлов собак, изъята документация.

Ранее в феврале в Красноярске по разным адресам нашли погибших мужчину и женщину со следами собачьих укусов. По фактам были возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности.

28 февраля власти Красноярска ввели режим ЧС в отдельных районах города в связи с жалобами жителей на агрессивных бродячих собак. Мэрия это решение связала со вступлением в силу нового закона об ответственном обращении с животными. По делу о халатности помещен под домашний арест руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк.

В Якутске в связи со вступлением того же закона начали обсуждать введение налога на владельцев собак. Чиновники объяснили, что закон обязывает их стерилизовать и водворить в приюты бездомных животных, но в городском бюджете на это нет денег.