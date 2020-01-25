Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:29

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса по стране

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса по стране
Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Reuters

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Темпы распространения опасной коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в КНР ускоряются, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", - приводят его слова официальные китайские СМИ.

При этом Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Ранее стало известно, что на территории страны зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

В миреВ Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусомВ Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусомЧитать подробнее

Как сообщило местное издание Global Times, вводимые властями Китая усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают более 1 млрд человек. По его данным, уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действует наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения.

В свою очередь китайский телеканал CGTN рассказал, что власти КНР решили приостановить движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса. По его информации, эта мера вступит в силу 26 января.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами Китая - в Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Франции, Малайзии, США, Вьетнаме и Сингапуре.

Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией из КНР в России не зафиксировано, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

8
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 25 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Си Цзиньпин

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусом

В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусом

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22

Новый коронавирус в Китае

Власти Гонконга объявили повышенный уровень тревоги из-за коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В Китае меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

В Китае меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

Лукашенко одобрил изменение межправсоглашения с РФ о ценах на газ

Лукашенко одобрил изменение межправсоглашения с РФ о ценах на газ

Что случилось этой ночью: суббота, 25 января

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20, пострадали свыше тысячи

Новый коронавирус в Китае

Первые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Австралии и Малайзии

До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции

До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило тысячу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');