Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса по стране

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Reuters

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Темпы распространения опасной коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в КНР ускоряются, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", - приводят его слова официальные китайские СМИ.

При этом Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Ранее стало известно, что на территории страны зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

Как сообщило местное издание Global Times, вводимые властями Китая усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают более 1 млрд человек. По его данным, уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действует наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения.

В свою очередь китайский телеканал CGTN рассказал, что власти КНР решили приостановить движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса. По его информации, эта мера вступит в силу 26 января.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами Китая - в Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Франции, Малайзии, США, Вьетнаме и Сингапуре.

Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией из КНР в России не зафиксировано, сообщили в Роспотребнадзоре.