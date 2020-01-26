В жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В пятиэтажке в Махачкале взорвался бытовой газ, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, газовоздушная смесь сдетонировала в доме на улице Гамидова. Здание получило серьезные повреждения, частично разрушено. Пострадали, как минимум, два человека, отметил собеседник агентства.

Информации о погибших нет.

"Интерфакс" не располагает информацией официальных властей города по этому поводу.