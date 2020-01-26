В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал проходивший мимо ребенок

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают причину взрыва газа в пятиэтажном доме по улице Гамидова в Махачкале, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального МЧС в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, при взрыве газа на первом этаже дома по улице Гамидова, 53, пострадал один проходивший мимо ребенок. Его увезла скорая помощь. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Он уточнил, что 8-летний мальчик был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, состояние легкой степени тяжести.

По его словам, в квартире, где произошел хлопок, выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами. Других разрушений нет.

Ранее о взрыве в пятиэтажке агентству сообщил информированный источник. По его данным, пострадали, как минимум, два человека.