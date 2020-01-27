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Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен 29 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Отпевание и похороны протоиерея Всеволода Чаплина пройдут 29 января, сообщил его друг иеромонах Никон (Белавенец). Место похорон еще не определено. Отпевать его будут в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

В эту церковь тело доставят во вторник к 17:00. Там с ним можно будет проститься.

"По православной традиции тело почившего священника привозят в храм накануне отпевания и читают над ним Евангелие", - сказал собеседник агентства.

В 8 утра в среду секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков, настоятель соседнего храма Большое Вознесение у Никитских ворот, совершит там литургию. После этого пройдет отпевание.

Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января во дворе храме Феодора Студита. Причина смерти может быть названа позднее в понедельник.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера. В 1999 году возведен в сан протоиерея.

В 2001-2009 годах - заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года - заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года - член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 годах- настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

С 2016 года назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

Всеволод Чаплин РПЦ Москва патриарх Кирилл Владимир Диваков

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