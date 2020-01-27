Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен 29 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Отпевание и похороны протоиерея Всеволода Чаплина пройдут 29 января, сообщил его друг иеромонах Никон (Белавенец). Место похорон еще не определено. Отпевать его будут в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

В эту церковь тело доставят во вторник к 17:00. Там с ним можно будет проститься.

"По православной традиции тело почившего священника привозят в храм накануне отпевания и читают над ним Евангелие", - сказал собеседник агентства.

В 8 утра в среду секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков, настоятель соседнего храма Большое Вознесение у Никитских ворот, совершит там литургию. После этого пройдет отпевание.

Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января во дворе храме Феодора Студита. Причина смерти может быть названа позднее в понедельник.