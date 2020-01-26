Что произошло за день: воскресенье, 26 января

Кончина протоиерея Чаплина, коварство нового коронавируса и спичка, из-за которой произошел взрыв в Махачкале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался бывший спикер РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин. Настоятелю храма Феодора Студита у Никитских ворот был 51 год. По словам очевидцев, он сидел на лавочке у храма, когда ему стало плохо и он упал. Приехавшая скорая констатировала смерть. Причины произошедшего установит вскрытие.

- Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода. Период, когда больной не ощущает никаких симптомов болезни, составляет от одного до 14 дней. Потенциал распространения вируса растет, его считают более опасным, чем атипичная пневмония 2002 года. Человеку вирус, предположительно, сначала передался от диких животных, продававшихся на продуктовом рынке, поэтому в Китае временно запретили ими торговать. Город Ухань, где началось распространение коронавируса, изолирован, но его успели покинуть 5 млн человек. Число заразившихся превысило 2 тыс. человек, погибли 56. В РФ ни одного случая не зарегистрировано, при этом меры безопасности усилены.

- Израильтянка Наама Иссахар попросила президента РФ о помиловании. Ходатайство уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, где она содержится.

- В жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал ребенок. По предварительным данным, взрыв произошел из-за брошенной мальчиком спички. Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка.

- Дмитрий Песков рассказал, почему правительство ушло в отставку. По словам пресс-секретаря президента, кабмин сам принял такое решение на фоне новых задач, поставленных главой государства, и высказанных им оценок.

- В Аризоне мужчина ездил со скелетом, чтобы пользоваться выделенной полосой. 62-летний американец надел на скелет шляпу и обернул его в тряпки, чтобы ездить по выделенной линии для автомобилей с большим числом пассажиров.