Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Специалисты осматривают место взрыва газа в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, по предварительным данным, он произошел из-за брошенной мальчиком спички. Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка, сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в цокольном этаже дома по улице Гамидова города Махачкалы пострадал один ребенок. Его в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали. Дом получил частичные разрушения.