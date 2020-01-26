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Взрыв газа в Махачкале произошел из-за брошенной ребенком спички

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Специалисты осматривают место взрыва газа в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, по предварительным данным, он произошел из-за брошенной мальчиком спички. Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка, сказал источник.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в цокольном этаже дома по улице Гамидова города Махачкалы пострадал один ребенок. Его в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали. Дом получил частичные разрушения.

Дагестан Махачкала

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