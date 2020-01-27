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На новые пособия на детей в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн россиян

На эти выплаты планируется потратить 159 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет для тех семей, кто получает меньше прожиточного минимума на члена семьи, в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн граждан.

"Должны быть пересмотрены нормативные документы, которые устанавливают размер пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет", - сказала Голикова на заседании Высшего совета "Единой России" в понедельник. Она добавила, что предполагаемый объем расходов на эти цели составит 159 млрд рублей.

Вместе с тем вице-премьер отметила, что пока это предполагаемые цифры. "Сложно понять контингент, который будет претендовать на выплату этого пособия", - добавила Голикова. По ее словам, ожидается, что на новый маткапитал смогут претендовать 558 тысяч человек - за первого ребенка и 551 тысяча человек за второго ребенка.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Путин дал правительству поручения обеспечить ежегодную индексацию маткапитала до 2026 года и выделение денег на первого ребенка.

О продлении программы маткапитала и о возможности его выплаты с рождением первого ребенка Путин говорил в середине января, выступая с посланием Федеральному собранию. Тогда же он предложил ввести ежемесячные выплаты для бедных семей на детей от 3 до 7 лет.

Татьяна Голикова Единая Россия

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