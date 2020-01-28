В Госдуме назвали кощунством слова Зеленского о вине СССР за Вторую мировую войну

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заявление президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны кощунственно и оскорбляет ветеранов, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, такое высказывание свидетельствует о том, что "Украина до сих пор является территорией внешнего управления". Слуцкий считает, что "в угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды".

"Это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом. Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу", - отметил парламентарий.

По мнению Слуцкого, "в год 75-летия юбилея Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов; мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках".