Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

В Госдуме назвали кощунством слова Зеленского о вине СССР за Вторую мировую войну

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заявление президента Украины Владимира Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны кощунственно и оскорбляет ветеранов, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, такое высказывание свидетельствует о том, что "Украина до сих пор является территорией внешнего управления". Слуцкий считает, что "в угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды".

"Это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом. Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу", - отметил парламентарий.

По мнению Слуцкого, "в год 75-летия юбилея Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов; мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках".

Владимир Зеленский Госдума

Новости

"АБВГДейка" закрылась после 45 лет в эфире

Родители девочки, пять лет прожившей в перинатальном центре, объявлены в розыск

"Победа" пригрозила отказаться от полетов в Ростов-на-Дону и Самару

"Победа" пригрозила отказаться от полетов в Ростов-на-Дону и Самару

Отец, бросивший детей в "Шереметьево", явился с повинной в Ростовской области

Компания основателя Yota подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского проекта

Компания основателя Yota подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского проекта

Гендиректор "Сухого" покинет пост до конца недели

ЦБ пригласил консультантов для продажи банка "ФК Открытие"

Экс-депутат Госдумы Худяков решил создать новую партию

"ЛУКОЙЛ" попросил у Путина три новых участка каспийского шельфа

"ЛУКОЙЛ" попросил у Путина три новых участка каспийского шельфа
Изменение Конституции

Рабочая группа предложила больше ста новых поправок в Конституцию

Рабочая группа предложила больше ста новых поправок в Конституцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');