Источник узнал о планах возобновить полеты на курорты Египта в апреле

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Авиасообщение между Россией и египетскими курортными городами Хургада и Шарм-эль-Шейх, предположительно, возобновится в конце апреля 2020 года, заявил "Интерфаксу" информированный египетский источник.

По его словам, комиссия российских экспертов по безопасности аэропортов проверяли аэропорты обоих городов с 19 по 23 января. В частности, делегации показали отдельные стойки регистрации и выходы на посадку, предназначенные только для российских туристов, а также усиленные досмотры и другие подобные меры в отношении самолетов." Номера гейтов уже назначены", - добавил источник.

24 января проверяющие провели в Каире переговоры с министром авиации Египта и договорились о возобновлении полномасштабного авиасообщения, утверждает он.

Сначала российская делегация должна подтвердить безопасность египетских аэропортов, затем страны должны подписать протокол авиабезопасности, после чего президент должен написать указ о восстановлении авиасообщения, перечислил собеседник агентства.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. Некоторое время спустя ФСБ признала эту катастрофу терактом, аэропорты Египта были объявлены небезопасными и перелеты в Египет были прекращены.

В апреле 2018 года были возобновлены регулярные рейсы "Аэрофлот" и EgyptAir между Москвой и Каиром.