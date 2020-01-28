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Активистка выиграла у депутатов суд об уже отмененном законе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Томский областной суд удовлетворил иск активистки из Томска Ксении Фадеевой к региональной Думе. По ее требованию в региональном законе отменено положение о запрете проводить акции у здания обладминистрации, сообщили в пресс-службе суда.

Норма признана не действующей с 18 ноября 2019 года - дня, когда ее применили к заявительнице.

Фадеева - координатор томского штаба Алексея Навального. 18 ноября штаб хотел провести митинг у администрации региона. Акцию не согласовали, поскольку региональный закон запрещал проводить такие акции ближе чем на 100 метров от обладминистрации. Штаб обжаловал отказ в суде.

6 ноября 2019 года Конституционный суд России запретил властям регионов произвольно ограничивать места проведения акций протеста. 24 декабря 2019 года Законодательная дума Томской области исключила запрет на митинги у офисов региональных властей. Фадеева не стала отзывать иск, поскольку поправки вступали в силу только с момента их публикации.

Алексей Навальный Томск Ксения Фадеева Конституционный суд

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