КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.

Компетентные органы обязаны обеспечить реализацию прав граждан, а не "пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате", говорится в документе.

"Реагирование публичной власти на подготовку и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть нейтральным и во всяком случае - вне зависимости от политических взглядов их инициаторов и участников - нацеленным на обеспечение необходимых условий (как на уровне законодательного регулирования, так и в правоприменительной деятельности) для правомерного осуществления гражданами и их объединениями права на свободу мирных собраний, в том числе путем выработки четких правил их организации и проведения, не выходящих за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан в демократическом правовом государстве", - решил КС.

Согласно позиции КС, создание помех работе транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры и прочие издержки сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов. В суде подчеркнули, что компетентные органы обязаны обеспечить реализацию прав граждан, а не "пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате".

Это решение суд принял по жалобе Марины Седовой и Веры Терешонковой, которым запретили провести уличные акции в Сыктывкаре. По решению КС их дела теперь должны быть пересмотрены и они имеют право добиваться компенсации ущерба.

Седова и Терешонкова оспаривали законы Коми, которые запрещают массовые мероприятия в радиусе 50 метров от входов в здания, которые занимают органы власти, а также на Стефановской площади. Терешонкова хотела провести на Стефановской площади заупокойный молебен в память жертв "Большого террора" 1937-1938 годов. Седова планировала митинг протеста у мэрии против плохой работы общественного транспорта. Им отказались согласовать эти акции в соответствии с региональным законом.

Дело заявительниц в КС представлял юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак. В интервью "Ведомостям" он назвал решение КС "большой победой".

Мезак напомнил, что подобные ограничения и запреты действуют не только в Коми, но и в некоторых других регионах. По его словам, 5 ноября Верховный суд отменил судебные решения о законности запрета митинга у здания мэрии Петропавловска-Камчатского. Там суды опирались на аналогичные региональные законы. По мнению юриста, теперь камчатским судам предстоит заново рассмотреть это дело и учесть позицию КС.

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