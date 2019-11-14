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Защитник историка Соколова заявил, что не считает себя "адвокатом дьявола"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Защитник историка Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве сожительницы Анастасии Ещенко, Александр Почуев заявил, что не согласен с мнением некоторых людей, называющих его "адвокатом убийцы" и "адвокатом дьявола".

"Нет. Я защитник человека. Все люди, в том числе этот человек (Соколов - ИФ), имеют право на защиту. (...) Есть суд, есть следствие, есть прокурор и есть защита - каждый должен делать свою работу", - сообщил адвокат журналистам на брифинге в четверг.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

Юрист также рассказал, что его работу оплатили коллеги историка. "На данный момент у Олега Валерьевича (Соколова - ИФ) денег нет даже на защиту. Я защищаю его на основании соглашения, у меня есть скромный адвокатский гонорар, который собрали его знакомые историки. Поэтому на данный момент вопрос защиты тоже стоит остро, но, конечно, его нельзя оставлять", - подчеркнул Почуев.

Защитник также рассказал, что Соколов хочет материально помочь семье погибшей, например, оплатить похороны. "Это не попытка откупиться, а его желание", - подчеркнул Почуев. Адвокат пояснил, что на счетах у Соколова есть какие-то деньги, но банковские карты остались в опечатанной квартире.

Адвокат через СМИ обратился к родственникам погибшей Анастасии Ещенко с просьбой связаться с ним: "Мы не знаем, как выйти на них самостоятельно, так как не знаем телефонов".

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже уволенного из СПбГУ 63-летнего историка Олега Соколова, который является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и основоположником военно-исторической реконструкции в России. Он обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

Свою вину Соколов признал еще в день задержания 9 ноября. 14 ноября стало известно, что защита обжаловала арест историка, причем без его согласия.

Хроника 09 – 14 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Александр Почуев Анастасия Ещенко Олег Соколов

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