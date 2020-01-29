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Эксперты оценили кадровые перестановки в ДОМ.РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Кадровые перестановки в госкомпании ДОМ.РФ с приходом бывшего вице-премьера РФ Виталия Мутко и зампреда правительства Марата Хуснуллина позволят создать баланс интересов государства, банковского сектора и бизнеса, считают эксперты рынка, опрошенные "Интерфаксом".

Во вторник представитель Мутко подтвердил его назначение на пост гендиректора ДОМ.РФ. В компании сообщили, что Хуснуллин возглавил наблюдательный совет ДОМ.РФ.

"Судя по всему, все последние рокировки и назначения говорят о весьма сложных задачах, стоящих перед отраслью. Назначение Виталия Мутко на должность руководителя финансового института развития жилья говорит о необходимости применения федерального опыта и авторитета. Хочется надеяться, что финансирование малого и микро бизнеса будет решено в кратчайшие сроки. Необходимо остановить банкротства в отрасли и миграцию специалистов в крупные агломерации", – считает руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

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Он добавил, что руководство строительной отраслью в лице Хуснуллина, главы Минстроя Владимира Якушева и Мутко имеет все шансы создать баланс интересов между государством, банковским сектором, потребителями и бизнесом.

Генеральный директор компании VSN-Invest Денис Волкович считает, что назначение Мутко главой госкомпании в период перехода отрасли на новую модель финансирования строительства положительно скажется на развитии строительной сферы, а одной из задач станет повышение темпов строительства и ввода жилья в регионах.

"ДОМ.РФ уже несколько лет задает вектор развития всей отрасли, это сегодня один их системообразующих институтов, с сильной командой, которая имеет колоссальный опыт работы и в банковской, и в девелоперской, и в инвестиционной деятельности. Очевидно, что это назначение – стратегическое решение и для госкомпании, и для бизнеса, и для отрасли в целом", – считает Волкович.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. "ДОМ.РФ" реализует ряд различных направлений: от привлечения инвестиций до повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать комфортную городскую среду. С апреля 2015 года компанию возглавлял Александр Плутник.

ДОМ.РФ Виталий Мутко

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