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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:28

В Кремле не стали комментировать инициативу об онлайн-доступе силовиков к данным граждан

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Предложение министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева об открытии персональных данных силовикам без санкций суда - это новая инициатива, Кремль пока не имеет позиции на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никакой позиции нет. Более того, это новая инициатива, поэтому я ничего не могу вам сказать. Могу лишь порекомендовать вам обращаться в министерство за комментариями и разъяснениями", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля позиция на соответствующее предложение.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Шадаев предлагает предоставить уполномоченным сотрудникам доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Об инициативе говорится в презентации, которую Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

В настоящее время к различным типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте у правоохранительных органов может быть доступ по решению суда.

Дмитрий Песков Минкомсвязи Максут Шадаев

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