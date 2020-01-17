В Самарской области разрешили отстрел ворон и голубей ради безопасности полетов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Департамент охоты и рыболовства Самарской области разрешил до конца 2020 года отстрел серых ворон и сизых голубей ради обеспечения безопасности полетов в окрестностях аэропорта "Курумоч". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Отстрел разрешен с подхода, из засады, с манком, в том числе электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами, также (разрешено. - ИФ.) уничтожение гнезд серых ворон. Разрешается пользоваться охотничьим огнестрельным оружием, пневматическими охотничьими ружьями при добыче серой вороны", - говорится в сообщении.

В департаменте считают, что в регионе всего около 2500 голубей и больше 3000 ворон.

Ранее этот же департамент разрешил отстрел диких собак в регионе. Это возмутило губернатора Дмитрия Азарова. Он пообещал внести в губернскую думу законопроект о запрете такого отстрела и проверить департамент на знание российских законов.