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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:58

Статистика показала сокращение населения Северо-Западного федерального округа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В регионах Северо-Западного федерального округа продолжает сокращаться население, следует из данных территориальных органов Росстата.

За год в Мурманской области стало на 7 тыс. меньше жителей, население к началу 2020 года сократилось до 741 тыс. человек. Отток продолжается из городов, сельское население осталось на уровне 58 тыс. человек.
Население Коми за год сократилось на 10 тыс. человек, до 820 тыс. В Псковской области на начало года проживало 626 тыс. человек, это на 4 тыс. меньше, чем годом ранее. На столько же сократилось население Новгородской области - с 600 000 в начале 2019 года до 596 тыс. и Карелии - до 614 тыс. человек.

Территориальные органы Росстата по Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской областей и Ненецкому автономному округу свои данные еще не опубликовали.

В 2018 году население регионов Северо-Запада России также сократилось. В лидерах по спаду тогда оказались Коми и Вологодчина.

Росстат СЗФО Мурманская область Псковская область Коми Новгородская область

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