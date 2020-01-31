В Думе допустили снижение нештрафуемого порога скорости в Москве до 10 км/час

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В городах-миллионниках, а также в Москве и Санкт-Петербурге могут начать взимать штрафы за превышение скорости на 10 км/час, а не на 20-40 км/час, как это действует сейчас, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

"Нештрафуемый порог мы не будем уменьшать, он останется 20 км/час; мы только предложили одно, что в городах-миллионниках плюс в Москве и Санкт-Петербурге сделать 10 км/час этот порог", - сказал Москвичев в пятницу. Он добавил, что этот вопрос сейчас прорабатывается в возглавляемом им комитете.

Все остальное, по словам Москвичева, предлагается "не уменьшать, а наоборот, на трассах, соответствующих нормативам, будем увеличивать лимит скорости, вместо 90 км/час до 110 км/час".

Опубликованный накануне, 30 января, проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает повышение штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.).

В декабре 2019 года бывший вице-премьер Максим Акимов утверждал, что в России непременно снизят нештрафуемый порог скорости до 10 км/час. По его словам, порога в 10-20 км/ч нет "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным странам". "Поэтому, во-первых, делать это мы точно будем", - констатировал Акимов.

Однако снижать порог начнут сначала в режиме пилотных зон, пояснял чиновник. Правительство планирует внести предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо городам-миллионщикам, либо столицам субъектов, говорил Акимов тогда. В том же месяце бывший премьер Дмитрий Медведев выражал сомнение в целесообразности снижения допустимого порога превышения скорости.

Кроме того, против инициативы выступал сохранивший пост в новом правительстве глава МВД Владимир Колокольцев.