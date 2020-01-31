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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:26

В СИЗО и колониях занялись профилактикой нового коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) занялась профилактикой, чтобы не допустить попадания нового коронавируса в колонии и СИЗО, сообщило пресс-бюро ведомства.

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс". В нем отмечается, что ФСИН постоянно контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (УИС).

Новый коронавирус в Китае

Меры профилактики при заболеваниях, вызванных новым коронавирусом, аналогичны мероприятиям, проводимым в колониях и СИЗО при ОРВИ и гриппе, "но носят более интенсивный характер", говорится в пресс-релизе.

Для территориальных органов ведомства подготовлено указание "О мероприятиях по профилактике заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", на официальном сайте ФСИН размещен информационный бюллетень "О ситуации и мерах профилактики заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", памятка "Профилактика короновируса".

По данным китайских властей, на утро 31 января в Китае вместе с Гонконгом, Тайванем и Макао было зафиксировано 9 692 случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло на 1984. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. По меньшей мере 102 случая заражения зафиксированы в 19 других странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ).

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
ФСИН СИЗО

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