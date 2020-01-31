"Колмар" отложил приезд 80 рабочих из Китая на строительство фабрики

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа "Колмар", которая нанимает строителей из Китая, объявила, что отложила приезд группы из 80 человек на неопределенный срок, до тех пор, пока в Китае не стабилизируется ситуация с распространением нового коронавируса.

Предполагалось, что эти строители приедут в Россию в начале 2020 года. В пресс-службе группы уточнили, что их хотели отправить на строительство обогатительной фабрики "Инаглинская-2", где сейчас монтируют оборудование.

Представитель "Колмара" назвал фабрику стратегическим объектом для Дальнего Востоке. Как отсрочка заезда очередных строителей скажется на сроках достройки предприятия, сказать еще нельзя.

Сейчас на стройке работает 105 граждан КНР, которые приехали в Россию в сентябре и октябре. В декабре и январе, когда в Китае начал распространяться коронавирус, эти сотрудники Россию не покидали.

Кроме того, "Колмар" совместно с ООО "Пекинская компания машины и оборудование АВИК Мэйлинь", которое поставляет оборудование для фабрики "Инаглинская-2", выпустили приказ о тщательном ежедневном медосмотре всех китайских работников на объектах "Колмара".

ГОК "Инаглинский" отрабатывает запасы Чульмаканского каменноугольного месторождения (участки Центральный, Южный, Северный и Западный). В состав комплекса "Инаглинский" входят участок открытых горных работ мощностью 2 млн тонн в год, строящаяся шахта "Инаглинская-1" (мощность 4 млн тонн в год), проектируемая шахта "Инаглинская-2" (мощность 8 млн тонн в год), обогатительная фабрика "Инаглинская-1" и строящаяся ОФ "Инаглинская-2".

В октябре 2019 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что "Колмар" увеличит инвестиции в строительство обогатительной фабрики "Инаглинская-2" в Якутии с 22,8 млрд до 44,1 млрд рублей, производственная мощность возрастет с 2,7 млн до 6 млн тонн обогащения угля в год.

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. "Колмар груп" на 70% принадлежит Анне Цивилевой, еще 30% - у ООО "Волга Груп" Геннадия Тимченко.

"Колмар" является якорным резидентом ТОР "Южная Якутия".