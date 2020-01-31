Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:26

"Колмар" отложил приезд 80 рабочих из Китая на строительство фабрики

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа "Колмар", которая нанимает строителей из Китая, объявила, что отложила приезд группы из 80 человек на неопределенный срок, до тех пор, пока в Китае не стабилизируется ситуация с распространением нового коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

Предполагалось, что эти строители приедут в Россию в начале 2020 года. В пресс-службе группы уточнили, что их хотели отправить на строительство обогатительной фабрики "Инаглинская-2", где сейчас монтируют оборудование.

Представитель "Колмара" назвал фабрику стратегическим объектом для Дальнего Востоке. Как отсрочка заезда очередных строителей скажется на сроках достройки предприятия, сказать еще нельзя.

Сейчас на стройке работает 105 граждан КНР, которые приехали в Россию в сентябре и октябре. В декабре и январе, когда в Китае начал распространяться коронавирус, эти сотрудники Россию не покидали.

Кроме того, "Колмар" совместно с ООО "Пекинская компания машины и оборудование АВИК Мэйлинь", которое поставляет оборудование для фабрики "Инаглинская-2", выпустили приказ о тщательном ежедневном медосмотре всех китайских работников на объектах "Колмара".

ГОК "Инаглинский" отрабатывает запасы Чульмаканского каменноугольного месторождения (участки Центральный, Южный, Северный и Западный). В состав комплекса "Инаглинский" входят участок открытых горных работ мощностью 2 млн тонн в год, строящаяся шахта "Инаглинская-1" (мощность 4 млн тонн в год), проектируемая шахта "Инаглинская-2" (мощность 8 млн тонн в год), обогатительная фабрика "Инаглинская-1" и строящаяся ОФ "Инаглинская-2".

В октябре 2019 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что "Колмар" увеличит инвестиции в строительство обогатительной фабрики "Инаглинская-2" в Якутии с 22,8 млрд до 44,1 млрд рублей, производственная мощность возрастет с 2,7 млн до 6 млн тонн обогащения угля в год.

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. "Колмар груп" на 70% принадлежит Анне Цивилевой, еще 30% - у ООО "Волга Груп" Геннадия Тимченко.

"Колмар" является якорным резидентом ТОР "Южная Якутия".

Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Колмар Дальний Восток Геннадий Тимченко Китай Анна Цивилева

Новости по теме

Новости

СКР озвучил предварительную причину взрыва на заводе в Орловской области

СКР озвучил предварительную причину взрыва на заводе в Орловской области

Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца за растрату 34 млрд руб.

Среди жертв взрыв в Мценске оказались граждане Турции

Среди жертв взрыв в Мценске оказались граждане Турции

Минюст предложил ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД

Минюст предложил ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД

Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

В Думе допустили снижение нештрафуемого порога скорости в Москве до 10 км/час

В Думе допустили снижение нештрафуемого порога скорости в Москве до 10 км/час
Новый коронавирус в Китае

ВТБ отменил командировки сотрудников в страны Азии

Глава горсовета Керчи передумала увольняться из-за поздравления блокадников хлебом

Книгоиздатели пожаловались на убытки в 55 млрд рублей из-за пиратства в Telegram

Три человека погибли из-за взрыва газа на заводе под Орлом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');