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МВД назвало средний размер взятки на Северном Кавказе в 2019 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полицейские в прошлом году задокументировали более 200 фактов получения взяток в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"Сотрудниками органов внутренних дел округа продолжают выявляться коррупционные преступления, совершаемые чиновниками различных эшелонов власти. Задокументировано 244 факта получения взяток, средняя сумма взятки составила 245 тысяч рублей ", - сказал Бачурин журналистам в пятницу на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2019 год.

Всего, по его данным, в минувшем году на территории округа органами внутренних дел было выявлено 1 тыс. 846 преступлений коррупционной направленности, в том числе 1 тыс. 68 относятся к тяжким и особо тяжким.

К уголовной ответственности привлечено 1 тыс. 14 человек, в том числе 101 - за получение взяток.

"Непосредственно сотрудниками Главного управления в 2019 году выявлено 24 преступления коррупционной направленности, из которых три - по статье 290 УК РФ "получение взятки", - отметил руководитель ГУ МВД России по СКФО.

Среди наиболее значимых Бачурин назвал пресечение преступного сообщества из бывших сотрудников Минтруда и соцзащиты Дагестана весной прошлого года, занимавшихся хищением бюджетных денег, выделенных на соцобслуживание населения.

МВД Северный Кавказ

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