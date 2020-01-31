В Самарской области школы закрывают на карантин из-за ситуации в соседних регионах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Администрация Самарской области объявила, что для профилактики ввела с 3 по 8 февраля карантин во всех общеобразовательных учреждениях региона. Речь идет о мерах против распространения простудных и вирусных заболеваний.

"Ограничения вводятся в связи с тем, что в соседних областях эпидемпорог превышен", - объяснили чиновники.

Учеба на время карантина продолжится, ученики будут получать задания и смогут учиться дистанционно.

Ранее 31 января стало известно, что карантин по ОРВИ и гриппу ввели во всех школах Оренбурга, Орска и Гая. В этих городах отмечается всплеск респираторных заболеваний.

29 января сообщалось о закрытии отдельных школ в Челябинске и Смоленске. Также карантин введен в нескольких десятках школ в Приморье, в Саратовской области, Нижнем Новгороде.