Глава Крыма призвал закрыть тему со скандалом с поздравлением блокадников хлебом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Все управленческие решения после скандала с вручением хлеба в качестве подарков жителям Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, приняты, поэтому эту тему стоит уже закрыть, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня. Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

Он также согласился с высказыванием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что "здесь не нужна какая-то охота на ведьм и каждый случай нужно разбирать отдельно". "В данной ситуации многое было сделано в корне неправильно. Например, представители органов власти зашли к блокадникам в обуви и верхней одежде. У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? Даже из элементарной вежливости такого делать нельзя, а здесь особый случай", - отметил Аксенов.

Глава Крыма считает, что "символы" вручать можно, но они должны соответствовать поводу и быть понятными людям. Он призвал представителей власти всегда помнить о повышенной ответственности перед обществом и учитывать, что каждое сказанное слово "может быть использовано против вас".

"Хлебный" скандал в Керчи

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава местного парламента Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях - женщины в шубах вручают выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали эту акцию.

Аксенов расценил произошедшее как издевательство и заявил о начатом Госсоветом республики служебном расследовании. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн 30 января опубликовал в твиттере фотографии заявлений о сложении полномочий, написанных Хужиной и ее заместителем.

На следующий день глава горсовета пояснила "Интерфаксу", что "заявление не зарегистрировано, поэтому по факту его нет". Она также добавила, что больше не хочет давать комментарии журналистам, потому что ее слова искажают. При этом подчеркнула, что произошедшее считает несправедливо раздутой историей. После таких заявлений Аксенов пообещал лично поставить точку в этом вопросе.

Внеочередное заседание горсовета Керчи, на котором рассмотрят вопросы о снятии с должностей главы парламента и ее заместителя Ларисы Щербулы, состоится 3 февраля.

Хужина - уроженка Керчи, ей 54 года. Возглавила горсовет в октябре 2019 года. До этого работала заместителем главного врача городской больницы.