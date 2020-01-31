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Песков предложил обществу проявлять нетерпимость к хамству чиновников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость, но с каждым случаем нужно разбираться отдельно, считает пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили можно ли считать проявлением хамства чиновников решение председателя Керченского городского совета Маи Хужиной и депутатов, которые в ходе акции "Блокадный хлеб" подарили пироги с мясом жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.

"Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", - сказал Песков.

27 января горсовет Керчи сообщил, что спикер Хужина и несколько депутатов в День снятия блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На опубликованных фотографиях женщины в шубах вручают медали, цветы и хлеб в пакетах пожилым людям. В соцсетях чиновниц обвинили в кощунстве. Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова затем уточнила, что блокадникам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Госсовет республики начал по факту служебное расследование и потребовал исключить Хужину и других участниц акции из "Единой России" и уволить. Вечером 30 января депутат Госдумы Александр Хинштейн выложил в интернете фотографии заявлений депутатов об увольнении. Утром 31 января Хужина сказала, что передумала слагать полномочия. Аксенов снова потребовал ее отставки.

29 января Владимир Путин отправил в отставку "в связи с утратой доверия" главу Чувашии Михаила Игнатьева. Перед этим чиновника исключили из "Единой России". В январе губернатор призвал "мочить" неугодных журналистов и блогеров, а на церемонии передачи МЧС новых пожарных машин заставил пожарного подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами.

Керчь Мая Хужина Дмитрий Песков Ленинград Чувашия Михаил Игнатьев

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