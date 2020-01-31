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Власти Крыма дали путевки блокадникам после скандала с поздравлением хлебом

Власти Крыма дали путевки блокадникам после скандала с поздравлением хлебом
Фото: Reuters

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Большинство блокадников Керчи, которым в начале недели вручили вместе с медалями хлеб, согласились бесплатно отдохнуть в санаториях. Об этом сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, которому поручено провести служебное расследование.

"Сегодня встретились с восемью блокадниками из одиннадцати. Остальных не удалось застать, но мы вернемся к ним в понедельник. Все согласились на путевки - в Евпаторию и Ялту на две недели. Эти люди заслужили большего", - сказал Фикс.

Он уточнил, что многие поедут с сопровождающими, потому что самой младшей из блокадников, живущих в Керчи, 88 лет.

В целом, по словам Фукса, блокадники были удивлены резонансом, возникшим после их поздравления властями Керчи, им не хватило просто внимания. Многие, заявил он, уважительно относятся к главе горсовета Мае Хужиной, которая после скандала написала заявление о снятии с должности. "Никто никого не критиковал", - отметил он.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На фотографиях - женщины в шубах вручают выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали эту акцию.

Глава Крыма Сергей Аксенов расценил произошедшее как издевательство и заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании. По его мнению, нужны жесткие меры: председатель горсовета Керчи и другие участники инцидента должны быть исключены из партии, лишены мандатов и уволены.

Внеочередное заседание горсовета Керчи, на котором рассмотрят вопросы о снятии с должностей главы парламента и ее заместителя Ларисы Щербулы, состоится 3 февраля.

Хужина - уроженка Керчи, ей 54 года. Возглавила горсовет в октябре 2019 года. До этого работала заместителем главного врача городской больницы.

Крым

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