Мэр Сунжи отказался от охранников в военной форме, раздражавших посетителей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Сунжи (Ингушетия) Хаваш-Багаудин Сапралиев отказался от услуг сотрудников частного охранного предприятия, которые ранее охраняли мэрию, из-за того, что люди в военной форме раздражали граждан. Об этом сообщили в городской администрации.

"В фойе администрации у посетителей негативно воспринималась военизированная форма сотрудников охранного предприятия", - сказал собеседник агентства.

Поскольку мэр сделал общение с людьми своим приоритетом, он решил встать на точку зрения горожан и расторг контракт с этим ЧОПом, добавил он. Теперь посетителей будет встречать и направлять к нужным чиновникам специальный сотрудник мэрии.

Сапралиев был избран мэром 30 января на заседании горсовета Сунжи. До этого он был врио главы городской администрации, до декабря 2019 года - помощником-советником мэра. Прежний мэр Магомед Албаков досрочно ушел в отставку 26 декабря, проработав 11 месяцев.

Албаков стал пятым по счету главой города, который ушел с должности с сентября прошлого года в Ингушетии. Ранее свои посты покинули мэр столицы республики Магаса Беслан Цечоев, глава Малгобека Сулейман Эгиев, руководители администраций Назрани и Карабулака Алихан Тумгоев и Ахмед Битиев.