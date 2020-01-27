Правительство Ингушетии отправлено в отставку

Фото: Руслан Майсигов/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов распустил республиканское правительство, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе руководителя региона.

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии назначен Владимир Сластенин, который с 22 января занимает пост первого вице-премьера.

8 сентября 2019 года депутаты Народного парламента Ингушетии практически единогласно избрали главой республики бывшего прокурора региона Махмуд-Али Калиматова. За него отдали свои голоса 27 депутатов из 31 парламентария.

В тот же день новый руководитель региона отправил в отставку региональное правительство и своим указом назначил бывшего председателя райсовета Сунженского района Мухарбека Барахоева сенатором от исполнительной власти. На этом посту он сменил 64-летнего Мусу Чилиева.

12 сентября новым председателем правительства Ингушетии был назначен помощник-советник главы республики Константин Суриков.