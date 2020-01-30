Глава Ингушетии выдвинул на пост премьера своего бывшего советника

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес в Народное собрание республики кандидатуру на пост премьер-министра - это врио председателя правительства Владимир Сластенин. Об этом сообщил представитель правительства Ингушетии.

Народное собрание проведет тайное голосование по назначению Сластенина позднее в четверг.

Сластенин ранее был советником главы Ингушетии. 22 января он был назначен первым вице-премьером. До перехода в госструктуры Ингушетии он возглавлял департамент финансов Самары, был первым заммэром города, а также имел опыт работы в банковской сфере.

На совещании в правительстве Сластенин предложил оживить экономику Ингушетии за счет запуска ранее построенных предприятий, выполнения национальных проектов, повышения инвестиционной привлекательности республики. Он пообещал большое внимание уделять созданию новых рабочих мест, повышению собираемости налогов, финансовой дисциплине, снижению безработице.

27 января Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство Константина Сурикова.