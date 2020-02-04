Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,7км

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс произошел во вторник утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир.

"Согласно визуальным данным вулканологов из города Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Пепловый шлейф распространился на пять км к юго-востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.