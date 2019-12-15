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Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту в три километра

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пепловый выброс зафиксирован в воскресенье на вулкане Эбеко, расположенном на о. Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), сообщает региональный главк МЧС России.

"На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 3 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км. В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Эбеко Курильские острова

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