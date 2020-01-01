Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 км

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Днем 1 января вулкан Эбеко на острове Парамушир (Северные Курилы) выбросил столб пепла высотой до 2-2,5 километра над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Высоту выброса вулканологи оценили визуально.

Пепловый шлейф распространился на 5 км к северо-востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.