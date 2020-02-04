Эксперты отметили рост числа требований госорганов о блокировке информации

Давление государства в Рунете стало менее массовым, однако более жестким и точечным, считают правозащитники

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году в России стало на треть меньше случаев вмешательства в свободу интернета, но больше запретов информации со стороны госорганов, следует из доклада "Свобода интернета 2019: план "Крепость"" "Агоры" и "Роскомсвободы".

Правозащитники зафиксировали в прошлом году 438 981 случай вмешательства в свободу интернета в России против 662842 годом ранее. Сокращение вмешательства они объяснили за счет меньших усилий властей по блокировке Telegram. Из всех прошлогодних вмешательств 161 490 были связаны с блокировками (против 488 609 годом ранее) или запретом информации со стороны госорганов (272 785 случаев против 161 171 годом ранее).

Лидером ко количеству запретов информации в докладе названа Федеральная налоговая служба (ФНС), которая занимается блокировкой нелегальных казино, на ведомство приходится 34,8% всех блокировок. 32,4% приходится на Генпрокуратуру, 16% - на суды.

Также авторы доклада отметили, что участники бизнес-конфликтов продолжают применять закон о блокировках. Для примера они привели требование Роскомнадзора удалить около 1000 публикаций о личных связях главы ВТБ Андрея Костина.

К случаям вмешательства авторы доклада относят угрозы безопасности и насилие в связи с деятельностью в интернете, административное давление, уголовное преследование, давление государства на IT-бизнес и программистов, предложения по ужесточению контроля за интернетом, шатдаун со стороны государства (к примеру, локальное отключение связи рядом с местом проведения протестной акции) и кибератаки.

Авторы доклада отметили распространение "практики политически мотивированных шатдаунов" и давления на IT-бизнес и разработчиков софта, которое выражается в уголовных делах против интернет-предпринимателей. Принуждение к сотрудничеству владельцев глобальных интернет-площадок они называют одним из механизмов изоляции Рунета.

В целом они считают, что преследования конкретных пользователей в Рунете "стали менее массовыми, однако более жесткими и точечными".

"Под угрозой находятся наиболее активные критики и оппоненты власти, публичные персоны, гражданские активисты и, как оказалось, —успешные IT-предприниматели", - говорится в докладе.

Преследование, по мнению правозащитников, может не быть напрямую связано с интернет-активностью конкретного пользователя, а может быть способом запугать или собрать информацию. Для примера они назвали обыски у родственников ведущего блогов "Сталингулаг" Александра Горбунова.

Также отмечено увеличение количества кибератак за год до 32 с 20 и гражданских исков, связанных со свободой интернета (79 против 58).

Авторы доклада напомнили, что в 2019 году были приняты ключевые законы по ужесточению контроля и изоляции Рунета с конечной целью - созданием суверенного интернета по образцу китайского. Это законы об ответственности за фейковые новости и проявление неуважения к власти и обществу, закон о "суверенном Рунете" и о физлицах-иностранных агентах. За год количество активных пользователей сети выросло, по данным GfK, на 3 млн человек, до 94,4 млн. Доменная зона .ru уменьшилась более чем на 60 000 доменов —до 4 951 205 имен. (в 2020 году спад продолжился). В "Индексе свободы прессы" "Репортеров без границ" Россия со 148 места из 180 опустилась на 149-е.