Все школы и вузы Саратова и еще четырех городов закрыли на карантин

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Внеплановые каникулы объявлены в школах пяти крупных городов Саратовской области - Саратова, Петровска, Аткарска, Пугачева и Вольска, сообщает во вторник Минобразования региона.

Кроме того, на внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа ушли школьники девяти районов области. Карантин также объявлен в ряде школ и классов 32 районов области.

Накануне внеплановые каникулы были объявлены во всех школах и вузах областного центра, в общей сложности, в 447 образовательных учреждениях региона.