Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

Все школы и вузы Саратова и еще четырех городов закрыли на карантин

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Внеплановые каникулы объявлены в школах пяти крупных городов Саратовской области - Саратова, Петровска, Аткарска, Пугачева и Вольска, сообщает во вторник Минобразования региона.

Кроме того, на внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа ушли школьники девяти районов области. Карантин также объявлен в ряде школ и классов 32 районов области.

Накануне внеплановые каникулы были объявлены во всех школах и вузах областного центра, в общей сложности, в 447 образовательных учреждениях региона.

Саратов Саратовская область

Новости

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил "Почту России"

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции

Новый коронавирус в Китае

В РФ не смогли вычленить штамм коронавируса у двух заболевших китайцев

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым
Изменение Конституции

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');