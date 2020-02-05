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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:16

Минсельхоз исключил возможность дефицита чеснока в РФ из-за коронавируса

Минсельхоз исключил возможность дефицита чеснока в РФ из-за коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об ограничении ввоза продовольствия из Китая на фоне распространения в этой стране коронавируса, сказал журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, отвечая на вопрос о том, может ли быть введен такой запрет. Дефицита чеснока в России не будет, считают в ведомстве.

"Чтобы какие-то продукты передавали коронавирус - нет, пока об этом не могу ничего сказать", - заявил Увайдов.

Комментируя возможность дефицита некоторых видов продуктов из-за сокращения поставок из Китая, замминистра заявил, что никакого дефицита продовольствия не будет. "У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно", - подчеркнул он.

Накануне аналитики Россельхозбанка сообщили, что коронавирус может вызвать дефицит чеснока, поскольку на долю Китая приходится до 80% поставок его на российский рынок.

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Минсельхоз РФ Китай

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