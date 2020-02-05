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Голунов заявил, что не получал извинений от прокуратуры ЗАО Москвы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Журналист Иван Голунов заявил, что узнал из СМИ об официальных извинениях перед ним прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.

"Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев", - сказал Голунов "Интерфаксу" в среду.

Ранее в этот же день в пресс-службе Генпрокуратуры России "Интерфаксу" сообщили, что прокуратура Западного административного округа Москвы направила Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал.

В январе пятеро экс-сотрудников УВД по Западному округу Москвы, занимавшихся делом Голунова и задержавших журналиста, были задержаны. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Голунов признан потерпевшим по делу экс-полицейских.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов

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