Путин поручил скорее реализовать меры соцподдержки из послания

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров оперативно подготовить поправки в законодательство, чтобы семьи с детьми смогли быстрее получить выплаты, обещанные в послании Федеральному собранию.

"Я прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах, и, прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, о чем в послании было сказано, которые начинаются с этого года", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.

"Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили право на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что "такой же четкости" ждет от правительства и по решениям, связанным с обновленной программой материнского капитала, организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, высказанным в послании.