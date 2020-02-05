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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:22

Путин поручил скорее реализовать меры соцподдержки из послания

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров оперативно подготовить поправки в законодательство, чтобы семьи с детьми смогли быстрее получить выплаты, обещанные в послании Федеральному собранию.

В РоссииПослание президента Федеральному собранию. ОбобщениеПослание президента Федеральному собранию. ОбобщениеЧитать подробнее

"Я прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах, и, прежде всего, это касается выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, о чем в послании было сказано, которые начинаются с этого года", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.

"Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили право на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что "такой же четкости" ждет от правительства и по решениям, связанным с обновленной программой материнского капитала, организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, высказанным в послании.

Владимир Путин

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