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В новосибирскую больницу прислали конверт с надписью "Сибирская язва"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В городскую клиническую больницу №12 Новосибирска прислали конверт с надписью "Сибирская язва". Это случилось 4 февраля. Проверка показала, что спор сибирской язвы в нем нет, сообщили в областном Минздраве.

Конверт нашли в административном корпусе больницы. Его проверяли в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Теперь ищут отправителя: "Следственные органы ищут "шутника", который устроил ложную тревогу практически для всех спецслужб и силовых структур Новосибирска".

Осенью 2001 года в США некоторые журналисты и политики получили конверты с белым порошком, который оказался спорами сибирской язвы. Пять человек погибли и еще 17 заразились, но вылечились. ФБР закрыло дело в 2010 году. Подозреваемым был признан микробиолог Брюс Эдвардс Айвинс, который летом 2008 года покончил с собой.

Новосибирск Минздрав США

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