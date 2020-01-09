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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В валлонском правительстве в Бельгии получили конверты с белым порошком

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Конверты с подозрительным белым порошком поступили в четверг утром в канцелярии нескольких министерств правительства Валлонии в Намюре - столице этого региона Бельгии, сообщил телеканал RTBF.

По данным канала, власти немедленно задействовали процедуру, предусмотренную в случае подозрения на споры сибирской язвы. Она начинается с изоляции людей, оказавшихся в контакте с подозрительными письмами, и обследования помещений.

На месте работают специалисты гражданской защиты, отмечается в сообщении СМИ.

Бельгия

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