Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:09

Суд заново рассмотрит дело о похищении Авраама Руссо

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении троих фигурантов расследования похищения певца Авраама Руссо в 2004 году, организованного, по версии следствия, бизнесменом Тельманом Исмаиловым.

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского районного суда столицы, освободившего ранее от уголовной ответственности трех фигурантов "дела Руссо" из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства и отправил его на новое рассмотрение в тот же суд, сообщили в Мосгорсуде.

Таким образом, по словам представителя суда, были удовлетворены апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего, поданные на решение Пресненского суда.

Дело о похищении Руссо

Пресненский суд 31 октября 2019 года освободил от уголовной ответственности Заура Марданова (племянник Исмаилова), Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова, обвинявшихся в похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ), в связи добровольным освобождением похищенного.

Как установило следствие, Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в ресторан "Прага" в Москве, и вместе с соучастниками, насильно удерживая певца, избил его в своем кабинете. После этого, согласно фабуле дела, Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты и заключить с ним договор на ведение эстрадной деятельности на условиях бизнесмена.

После этого обвиняемые насильно увезли Руссо в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования бизнесмена, утверждало следствие.

В октябре 2018 года Следственный комитет РФ (СКР) заочно предъявил обвинение бывшему владельцу Черкизовского рынка в организации похищения Руссо. Тогда адвокат бизнесмена Марина Русакова говорила "Интерфаксу", что ее клиент отвергает предъявленные обвинения и "крайне возмущен всей этой ситуацией. Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах.

Авраам Руссо Мосгорсуд Тельман Исмаилов Пресненский суд

Новости по теме

Новости

"ИрАэро" подала иск к производителю "Суперджетов" на 1,9 млрд рублей

В Госдуму внесен законопроект о льготах для добывающих компаний в Арктике

Мошенники в Петербурге попытались украсть почти 600 млн руб. наследства москвича

Мошенники в Петербурге попытались украсть почти 600 млн руб. наследства москвича

В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов

Счетная палата раскритиковала систему стратегического планирования правительства Медведева

Счетная палата раскритиковала систему стратегического планирования правительства Медведева

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

Что произошло за день: среда, 5 февраля

В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения

"Яндекс" устранил сбой в работе сервисов

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');