Обвиняемый в причастности к убийству Япончика оказался дважды судимым

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова ("Япончика") Муртаз Шадания ранее дважды уже отбывал наказание в тюрьме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"В 1998 году и в 2013 года был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков", - сказал Шадания в Басманном суде Москвы, где ему избирается мера пресечения. Кроме того, в ходе заседания обвиняемый отказался признавать вину.

"Я вообще никакого отношения не имею (к убийству - ИФ). Где нашли, какое оружие, она (свидетель по делу, которая дала на него показания - ИФ) вообще наркоманка, она всю жизнь сидит и хочет срок себе сократить, это дело хотят списать и нашли крайнего меня. Отношение - ноль имею. Разберитесь с этим, пожалуйста. Когда умру - не знаю, я болею", - сказал Шадания. Адвокат пояснила, что ее подзащитный страдает онкологией и просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

О задержании Шадании ранее в четверг сообщил СКР. Отмечалось, что фигуранта дела "Япончика" задержали сотрудники ведомства при помощи Московского угрозыска.

Шадании предъявлено обвинение в убийстве (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). По данным следствия, он вел скрытое наблюдение за Иваньковым, "обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву".

Как считают в Следственном комитет РФ (СКР), Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, "занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе". Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений через два месяца, 9 октября.

Информированные источники "Интерфакса" связывали это убийство с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна ("Деда Хасана"), убитого в 2013 году в Москве. По данным источников, несколько лет назад "Дед Хасан" и "Япончик" вступили в конфликт с кланом "воров в законе", возглавляемым выходцами из Грузии, в частности, Тариэлом Ониани. Одной из жертв войны стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, "Дед Хасан" поклялся отомстить.