Замгендиректора АСВ Агапцев ушел из госкорпорации

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Георгий Агапцев ушел из госкорпорации по личным причинам, подтвердили "Интерфаксу" в агентстве.

Это произошло еще 23 января.

В АСВ он курировал работу департамента реструктуризации финансовых организаций, департамента реализации активов и департамента исследований и анализа.

Теперь у гендиректора агентства Юрия Исаева остались пять заместителей и один первый заместитель - Андрей Мельников.