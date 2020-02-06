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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Замгендиректора АСВ Агапцев ушел из госкорпорации

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Георгий Агапцев ушел из госкорпорации по личным причинам, подтвердили "Интерфаксу" в агентстве.

Это произошло еще 23 января.

В АСВ он курировал работу департамента реструктуризации финансовых организаций, департамента реализации активов и департамента исследований и анализа.

Теперь у гендиректора агентства Юрия Исаева остались пять заместителей и один первый заместитель - Андрей Мельников.

АСВ Юрий Исаев Георгий Агапцев

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