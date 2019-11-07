Суд в Москве на три месяца продлил арест обвиняемому в госизмене ученому

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и заместителю заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роману Ковалеву, обвиняемому в государственной измене.

Как сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, Ковалев останется под стражей до 5 февраля 2020 года. Ученому инкриминируют статью 275 УК РФ. Свою вину он не признает.

О его задержании "Интерфаксу" 5 июня сообщил адвокат также обвиненного в госизмене ученого Виктора Кудрявцева, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. В тот же день Лефортовский суд отправил Ковалева под арест.

В свою очередь, информированный источник рассказывал агентству, что "проверяется информация о том, что Ковалев вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics)". При этом, по словам собеседника "Интерфакса", допуска к гостайне Ковалев не имел.

В ноябре 2018 года адвокат Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.

Сын Кудрявцева - Ярослав пояснял "Интерфаксу", что с отцом Ковалев работал много лет, в том числе и по программе FP7-SPACE.