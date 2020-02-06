Минобороны опубликовало видео первого полета стратегического ракетоносца Ту-160М

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опубликовало видео первого полета глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М "Игорь Сикорский".

Кадры опубликованы в официальном аккаунте министерства в твиттере. На опубликованных кадрах показан взлет, полет и посадка самолета.

Как сообщалось, первый полет глубоко модернизированного Ту-160М "Белый лебедь" состоялся 2 февраля.

Военные заявили, что первый полет прошел в штатном режиме, проверены обновленные системы и оборудование. "Полет продолжался 34 минуты и прошел на высоте 1500 метров", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным военных, в результате проведенной на Казанском авиазаводе модернизации стратегического бомбардировщика Ту-160 общая эффективность самолета увеличилась принципиально. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.

"Игорь Сикорский" стал первым бомбардировщиком Дальней авиации РФ, модернизированным до версии Ту-160М.